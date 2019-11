Betrunkene nahmen Doppeldeckerbus in Betrieb - und filmten sich dabei

Gegen 4:20 Uhr früh kamen ein 27-Jähriger, ein 25-Jähriger und ein 24-Jähriger, alle aus dem Bezirk Vöcklabruck, nach einer Firmenfeier auf eine folgenschwere Idee:

Sie nahmen einen auf dem Marktplatz in Frankenburg abgestellten und unversperrten roten Doppeldeckerbus mit Hilfe eines Schraubenziehers in Betrieb und fuhren damit in den Straßen Frankenburgs umher. Der 27-Jährige, der laut Polizei keinen Führerschein besitzt, lenkte den Bus. Während der Fahrt wurde eine Hausmauer gestreift. Die Aktion wurde mit einem Handy mitgefilmt.

Eine Zeugin erkannte den offenbar betrunkenen Lenker des Doppeldeckers und informierte die Polizei. Nachdem die Beamten das Videomaterial gesichtet hatten, wurde gegen 10 Uhr ein Alkoholtest beim 27-Jährigen durchgeführt - mit dem Ergebnis, dass er noch rund sechs Stunden nach der Alkofahrt 0,94 Promille im Blut hatte.

Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels und der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.

