Betrunkene Autolenkerin raste durch Vöcklabruck

Am Nachmittag ging bei der Polizei in Vöcklabruck eine Anzeige ein. Zwei Personen würden auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums neben einem Pkw stehen und Jägermeister trinken, so eine Zeugin. Beim Eintreffen der Polizeistreife war das Auto aber bereits weg.

Die Beamten leiteten eine Fahndung ein und entdeckten den Pkw nur wenige Minuten später. Beim Versuch, das Fahrzeug anzuhalten, stieg die Pkw-Lenkerin aufs Gas und ergriff die Flucht. Sie raste auf der Telefunkenstraße zwischen Fußgängergruppen hindurch Richtung B1.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und warnten Passanten mit dem Folgetonhorn. Eine Frau mit drei Kindern konnte sich so noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Vor einer Firma konnte die Frau schließlich angehalten werden. Die 34-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck sollte einen Alkotest absolvieren. Die Aufforderung durch die Polizisten quittierte sie jedoch lediglich mit wüsten Beschimpfungen.

Als sich einer der Beamten etwas Abstand von der aufgebrachten Frau verschaffen wollte, reagierte diese mit einem Tritt gegen den Oberschenkel des Polizisten.

Die 34-Jährige wurde festgenommen und unter heftiger Gegenwehr zur Polizeiinspektion gebracht. Der Alkotest ergab 2,5 Promille. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben.

