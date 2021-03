Betrugsopfer wurde ausgenommen "wie eine Weihnachtsgans"

LINZ. Im Internet hatte ein geschiedener Mann (56) aus dem Bezirk Vöcklabruck gehofft, eine neue Liebe zu finden. Kennen lernte er eine ehemalige Prostituierte (53), die aus Vietnam stammt und in Linz lebt. Seine neue Freundin hatte allerdings einen enormen Geldbedarf. Immer wieder konnte sie angeblich Strom und Miete nicht zahlen, einmal sei ihr Auto gestohlen worden. Dann wiederum brauchte sie angeblich Geld für Arztrechnungen, weil ihre Mutter in Vietnam erkrankt war.

Schließlich hieß es, die Mutter sei tot und die Begräbniskosten seien fällig. Dabei lebt die Mutter heute noch in Linz. "Sie hat mir Fotos vom Begräbnis gezeigt, die waren aber recht schwammig", erinnerte sich gestern das Opfer, das der Frau innerhalb eines Jahres mehr als 230.000 Euro auszahlte. Diese Darlehen würde sie "zurückzahlen", habe die Frau versichert.

"Sie hatte vor, ihn auszunehmen wie eine Weihnachtsgans", fasste Staatsanwältin Doris Fiala gestern im Gerichtsprozess den Betrugsfall zusammen.

Der 56-Jährige wurde schließlich misstrauisch und installierte ein GPS in ihrem Auto. So erfuhr er, dass die Freundin in ein Spielcasino in Tschechien gefahren war. Zum Bruch kam es, als die 53-Jährige, die sich um einige Jahre jünger ausgab, behauptete, sie sei schwanger geworden, was sie mit einem Ultraschallbild und einem falschen Mutter-Kind-Pass zu untermauern versuchte. Sie verlangte laut Anklage von dem Unternehmer noch einmal 25.000 Euro, um nicht abzutreiben.

Woher sie das Ultraschallbild und den Pass gehabt habe, wollte das Gericht wissen. Diese habe ihr ihr ehemaliger Zuhälter aus Tschechien besorgt, behauptete die Angeklagte schluchzend. Denn seit ihrem Ausstieg aus dem Milieu im Jahr 2016 werde sie "erpresst". Den Namen des angeblichen Peinigers nannte sie nicht. Auch Anzeige hatte sie nie erstattet. Sie kenne "nur den Vornamen". "Das wäre der erste Erpresser, der jemanden erpresst, der sich im Privatkonkurs befindet", zweifelte der Richter angesichts der schlechten finanziellen Lage der Frau an dieser Geschichte. Denn die 53-Jährige hatte sich zuvor schon in einem völlig gleich gelagerten Fall strafbar gemacht und einem anderen Mann mit diversen Lügenmärchen rund 50.000 Euro abgeknöpft. Auch in diesem Fall erzählte sie, dass ihre kranke Mutter in Vietnam gestorben sei. "Da gehört schon einiges dazu, wenn man die eigene Mutter sterben lässt", betonte die Staatsanwältin.

Zwei Jahre Freiheitsstrafe

Das damalige Urteil, auf das das Gericht am Dienstag bei der Strafzumessung Bedacht zu nehmen hatte, lautete eineinhalb Jahre teilbedingt. Doch dabei blieb es nicht: Der Schöffensenat verhängte gestern eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig. (staro)

