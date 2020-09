Zwei Pensionisten, die sich am Mittwoch beim Abstieg von der Eisenauer Alm im Grenzgebiet der Gemeinden Unterach am Attersee und St. Gilgen verstiegen hatten, konnten bei einer Suchaktion in der Nacht auf gestern von Einsatzkräften des Bergrettungsdienstes in Sicherheit gebracht werden. Die beiden Männer im Alter von 88 und 85 Jahren waren leicht verletzt und erschöpft, sagte Manfred Grabner, stellvertretender Bezirksleiter der Bergrettung Flachgau.