Betagte Heimbewohnerin von Pflegerin bestohlen

In einem Seniorenheim im Bezirk Gmunden wurde einer Bewohnerin Ende 2020 ihre Bankomatkarte aus ihrer Geldbörse gestohlen. In weiterer Folge wurden mit der entfremdeten Bankomatkarte viermal 2.000 Euro bei einem Bankomaten behoben und einmal in einem Supermarkt eine Rechnung beglichen.

Der älteren Dame entstand somit ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.100 Euro.

Nach umfangreichen Ermittlungen von Gmundner Polizisten konnte schließlich eine 50-jährige Mitarbeiterin des Seniorenheimes als Täterin ausgeforscht werden. Die Pflegekraft zeigte sich zu den Vorwürfen nicht geständig.