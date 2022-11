Besuchsdienst gibt dem eigenen Leben mehr Sinn

FRANKENBURG. Seit einigen Monaten besucht Bernhard Gasselsberger Herrn Wienerroither im Seniorenheim. Der Besuchsdienst des Roten Kreuzes hilft gegen Einsamkeit und gibt dem Leben mehr Sinn.

Die beiden Männer verbindet ihr gemeinsames Hobby, die Feuerwehr. Kürzlich hatte Gasselsberger einen Besuch bei der Feuerwehr organisiert, um das Equipment und den Fuhrpark der FF Frankenburg zu bestaunen. "Damit könnte ich heute nicht mehr fahren. Unglaublich, was sich in den letzten Jahren in der Technik und in der Ausrüstung getan hat", stellte Wienerroither fasziniert fest.

"Wenn wir gemeinsam lachen und ich die Freude von Herrn Wienerroither über meine Besuche und gemeinsam Erlebtes spüre, erlebe ich den tieferen Sinn ehrenamtlichen Engagements. In meinem Job verdiene ich Geld, im Besuchsdienst erlebe ich Sinn und Mitmenschlichkeit. Das ist einfach schön." Die Angehörigen sind dankbar für die Möglichkeiten und die Abwechslung, die sich für Herrn Wienerroither ergeben, weil der Alltag des Vaters so eine willkommene Abwechslung erfährt.