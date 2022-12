Bestialische Tierquälerei: Zeugen retteten Katze

Ein nahezu unglaublicher Fall von Tierquälerei ereignete sich vor einigen Tagen im Bezirk Kirchdorf, wo Anrainer beobachteten, wie eine Katze beinahe zu Tode kam. Ein Mann trat nach dem Tier und jagte es von seinem Hof auf die Straße. Die Zeugen informierten umgehend die Tierrettung vom Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg, also im Verbreitungsgebiet der OÖN-Salzkammergut-Ausgabe.

Beim Opfer der Tierquälerei handelt es sich um eine ältere Katze in kritischem Gesundheitszustand. Tierheimleiter Harald Hofner ist entsetzt: "Die Brutalität und Kaltblütigkeit dieses Mannes der hilflosen Katze gegenüber ist erschreckend und beängstigend. Bei diesen Minusgraden und in dem schlechten Zustand wäre das ihr sicheres Todesurteil gewesen."

Die Katze schrie vor Schmerzen, erbrach die erste Nacht mehrmals und war ein zitterndes Häufchen Elend. Tierheimleiterin Doris Hofner-Foltin verbrachte die ganze Nacht an ihrer Seite und machte kein Auge zu: "Es war furchtbar und herzzerreißend. Der erste Weg am nächsten Morgen führte zu unserer Tierärztin, wo sie stationär aufgenommen wurde." Bei der Untersuchung zeigten sich mehrere Hämatome am Bauch, die von den Fußtritten herrühren. Gegen den Tierquäler dürfte das Tierparadies Schabenreith nun rechtliche Schritte einleiten.

