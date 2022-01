Beschilderte Skitourenstrecken eröffnet

Ab sofort gibt es zusätzlich zu den bereits bekannten beschilderten Schneeschuhtrails am Feuerkogel ein neues Angebot: So wurden nun auch die wichtigsten Skitourenstrecken am Ebenseer Hausberg als Orientierungshilfe beschildert.

Von der Bergstation weg führt die Route entlang der Markierungsstangen auf Skitourenstrecke 1 zur Rieder Hütte und auf Skitourenstrecke 2 auf den Großen Höllkogel. Das Angebot wird laufend ergänzt. So sind zwei weitere Tourenstrecken geplant – Hochschneid und Gsoll. Sobald es die Schneelage erlaubt, sollen auch diese Routen beschildert werden, kündigt die OÖ. Seilbahnholding an.

Neu ist auch das Kombiticket, bei dem es die Berg- und Talfahrt mit der Feuerkogel-Seilbahn gibt – inklusive eines Skitouren-Sets beim Verleih in der Bergstation. Bei der Skischule Feuerkogel ( www. skischule-feuerkogel.at) kann man das Skitouren-Set im Vorhinein online reservieren. Das Ticket kann bei der Kassa der Feuerkogel-Seilbahn erworben werden. Ab 12.30 Uhr ist das Angebot nochmals günstiger.