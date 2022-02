Berufsschüler stahlen nach Abschlussfeier Verkehrszeichen

Das Trio feierte am Samstag seinen Berufsschulabschluss in St. Georgen im Attergau. Zur späteren Stunde, es war gegen 0.30 Uhr, montierten sie an der Kreuzung der Wildhagerstraße mit Kalvarienberg zwei Schilder von einer Eisenstange ab. Mit den gestohlenen Verkehrszeichen stiegen sie danach in die Lokalbahn ein und fuhren nach Attnang. Was sie nicht wussten: Der Triebwagenführer hatte die Polizei eingeschaltet. So wurden die 15-jährige Linzerin und die 16-jährigen Burschen aus den Bezirken Vöcklabruck bzw. Grieskirchen am Bahnhof von zwei Streifen "empfangen". Die Schilder wurden sichergestellt, die drei Jugendlichen müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.