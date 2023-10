Bergunfälle in Ebensee und Gmunden: Verletzte Wanderinnen mit Hubschrauber gerettet

Eine 53-Jährige aus Wels unternahm gegen 11 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Wanderern eine Tour auf den 1037 Meter hohen Großen Sonnstein im Gemeindegebiet von Ebensee. Beim Abstieg stolperte die Frau, kam zu Sturz und verletzte sich dabei. Zufällig vorbeikommende Wanderer, unter anderem zwei Ärzte, leisteten sofort Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab.

Die Alpinpolizei Gmunden und Bergrettung Ebensee begaben sich zur verletzten Wanderin. Mit dem Notarzthubschrauber "Martin 3" wurde die Frau zum Zwischenlandeplatz in Trauneck geflogen und schließlich ins Krankenhaus gebracht.

Wind erschwerte Rettungsaktion

Auf den 1691 Meter hohen Traunstein im Gemeindegebiet von Gmunden war eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Scheibbs am Freitag aufgestiegen. Die Wanderin übernachtete am Berg und begann am Samstag über die "Mairalm" den Abstieg. Dabei stürzte die Niederösterreicherin und verletzte sich so schwer, dass sie nicht mehr weitergehen konnte. Bergrettung und Alpinpolizei wurden verständigt. Ein Mitglied der Bergrettung, das sich zufällig am Traunstein befand, begab sich ebenfalls zur Unfallstelle.

Die Besatzung des Notarzthubschraubers konnte die Frau rasch orten, jedoch konnte sie vorerst aufgrund des stark böigen Windes nicht zur Verletzten fliegen. Bergrettung und Alpinpolizei bereiteten daher eine Rettung mittels Trage und Seilen vor. Beim dritten Anflug konnte die 31-Jährige schließlich vom Hubschrauber mittels Tau gerettet und ins Spital geflogen werden.

