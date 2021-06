Bergsteigerin tödlich verunglückt

Eine 59-jährige Frau aus Deutschland ist am Dienstagnachmittag im Bereich des Edelgrieß auf der steirischen Seite des Dachsteinmassivs ums Leben gekommen. Die Bergsteigerin kam auf einem Altschneefeld zu Sturz. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen.

Die 59-Jährige war mit zwei weiteren Deutschen – einer 55-Jährigen und einem 56-Jährigen – auf einer Wanderung rund um den 2863 Meter hohen Koppenkarstein unterwegs gewesen. Um 16.30 Uhr befanden sich die drei im Abstieg von der Edelgrießhöhe in Richtung Edelgrieß. Dabei überquerten sie in 2400 Metern Seehöhe ein Altschneefeld. Die zuletzt gehende 59-Jährige rutschte darauf aus und stürzte rund 200 Meter in Richtung Tal ab. Der alarmierte Notarzt des Rettungshubschraubers C14 konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Ein Polizeihubschrauber transportierte den Leichnam ins Tal. Laut ersten Ermittlungsergebnissen der Alpinpolizei war die Wandergruppe gut ausgerüstet gewesen, hatte jedoch keine Steigeisen verwendet.