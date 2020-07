Zwei Bergsteiger am Schneckenbergsteig von Polizeihubschrauber gerettet

Der 22-Jährige aus dem Bezirk Eferding und die 20-Jährige aus Steyr wollten vom Parkplatz Taferlklaussee über das Hintere Aurachkar über den "Franz Scheckenbergsteig" auf den Brunnkogel aufsteigen. Dieser Steig ist nicht markiert und erfordert Orientierungssinn ab der sogenannten Bischofsmütze, er weißt einige leicht Kletterstellen auf. Oberhalb der Bischofsmütze hatten die beiden die Steigspuren im Latschenfeld (Legföhren) verloren. Sie versuchten, über steiles felsdurchsetztes Gelände den Weg zur Bischofsmütze fortzusetzen. Das misslang und sie waren zur Umkehr gezwingen. Dabei rutschte die 20-Jährige aus und verletzte sich am Bein. Der 22-Jährige hatte ebenfalls Schmerzen bekommen, was ein Absteigen in dem sehr steilen Gelände unmöglich machte.

Die Beiden setzten in ihrer Ausweglosigkeit einen Notruf ab. Es wurde die Bergrettungsortsstelle Traunkirchen und die Alpinpolizei Gmunden alarmiert. Der verständigte Polizeihubschrauber "Libelle Linz" konnte bei einem Suchflug die beiden Personen im Gelände lokalisieren und die Rettung erfolgte darauf mit dem sogenannten "variablen Tau".