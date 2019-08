Bergsteiger fand seine Herzdame per Steckbrief

Was tun, wenn man sich bei einer Berghütte in eine Unbekannte verliebt, aber die Gelegenheit verpasst, seine Gefühle zu zeigen? Genau das passierte einem 36-jährigen Mann aus dem Bezirk Gmunden am 15. August auf der Gasselkogelhütte in Ebensee.

Wieder im Tal, packte ihn zwar die Sehnsucht, aber er kannte nur den Vornamen der Angebeteten – und den ihrer Begleiterin. Also suchte er die Herzdame per Steckbrief (siehe rechts), den er in mehrfacher Ausführung bei seinen nächsten Touren in den Bergen rund um Ebensee (Erlakogl, Kleiner Sonnstein) hinterließ. Samt seiner Telefonnummer, versteht sich.

Zufallsbegegnung in der Gasselkogelhütte in Ebensee

Und tatsächlich: Über mehrere Ecken erreichte sein Liebessteckbrief die Zielperson. Es handelt sich um eine Steyrerin, die den Zufallsbekannten ebenfalls nicht vergessen hatte.

Mittlerweile nahmen die beiden telefonisch Kontakt auf und vereinbarten ein Rendezvous. "Ich weiß noch nicht, ob das was wird mit uns", sagt der romantische Bergsteiger im OÖN-Interview. "Ich hoffe es aber sehr."

