Bergrettungseinsatz auf der Katrin: Bulldogge stürzte 200 Meter ab

Tierischer Einsatz für die Bergrettung am ersten Weihnachtsfeiertag: Bei einem Spaziergang auf der 1542 Meter Hohen Katrin war ein Hund vom Weg abgekommen und rund 200 Meter in unwegsames und steiles Gelände abgestürzt. Acht Kameraden der Ortsstelle Bad Ischl rückten an, um die englische Bulldogge zu bergen. Dazu wurden zwei Bergretter, einer davon Hundeführer, mittels Dyneema-Seilsystem zu dem Tier abgeseilt.

Nachdem sich Vierbeiner beruhigt hatte, wurde das rund 25 Kilogramm schwere Tier von einem Kameraden geschultert und in einem wahren Kraftakt durch teilweise hüfthohen Sulzschnee den steilen Hang hinaufgetragen. Nahezu unverletzt konnte die Dogge an der Bergstation der Katrin Seilbahn an ihre erleichterte Besitzerin übergeben werden, teilte die Bergrettung Bad Ischl via Facebook mit.

