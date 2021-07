Von herabfallendem Stein getroffen: Bergretter (30) verletzt

Nach einem Murenabgang ist die Tunnelkette im Bereich des Sonnsteintunnel-Nordportals bei Traunkirchen seit Samstagabend für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Rahmen einer Erkundung der Lage durch einen Geologen führte die Bergrettung Traunkirchen am Sonntagvormittag Sicherungsarbeiten durch.

Einer der Bergretter errichtete dabei ein Seilgeländer in etwa 500 Metern Seehöhe. Der 30-Jährige trug einen Steinschlaghelm, einen Klettergurt und Bergschuhe. Während der Sicherungsarbeiten löste sich im Graben ein etwa kopfgroßer Stein, der in Richtung Bundesstraße stürzte und den Mann am Kopf traf.

Der 30-Jährige musste von Bergrettungskollegen abgeseilt und auf der Bundesstraße dem Roten Kreuz Gmunden übergeben werden. Anschließend wurde er ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden eingeliefert.