Bergmarathon soll mit Doppelspitze weiterlaufen

Wer sich dem Bergmarathon rund um den Traunsee stellt, braucht einen langen Atem. Das traf Mittwochabend auch auf die Naturfreunde und Harald Buchinger zu. In einem knapp vierstündigen Gespräch versuchten die mit ihrem Organisator in Streit geratenen Veranstalter die Wogen zu glätten. Vorerst mit Erfolg.

Wie berichtet, kam es zwischen den Ortsgruppen Ohlsdorf und Gmunden, die seit 1997 als Veranstalter hinter dem Traunsee-Bergmarathon stehen, und Organisator Harald Buchinger, Sohn des Bergmarathon-Gründers Willi Buchinger, zu Unstimmigkeiten bezüglich der Ausrichtung der Traditionsveranstaltung. Der Streit gipfelte in einer Unterlassungserklärung – Buchinger dürfe den Traunsee-Bergmarathon nicht mehr unter diesem Namen organisieren. Der Organisator unterschrieb die Erklärung nicht und antwortete selbst per Rechtsanwalt.

Die Reaktionen auf den OÖN-Bericht waren emotional und riefen schließlich auch die Landesleitung der Naturfreunde auf den Plan. Einen Rechtsstreit wird es nun jedenfalls nicht geben.

"Gute Gespräche gehen weiter"

Mittwochabend einigten sich Naturfreunde und Buchinger vorerst auf eine weitere Zusammenarbeit. "Es war ein langes und intensives Gespräch. Aber wir freuen uns, dass der Traunsee-Bergmarathon auch im kommenden Jahr stattfinden wird", sagt Christian Dornauer, Landesgeschäftsführer der Naturfreunde Oberösterreich.

Geplant sei eine Doppelspitze in der Organisation: Harald Buchinger soll vom Desselbrunner Martin Eisenknapp unterstützt werden. Veranstalter bleiben demnach die Naturfreunde. Tiefgreifende Veränderungen am Traunsee-Bergmarathon werde es nicht geben: "Es sollen weder mehr noch weniger Teilnehmer als beim vergangenen Bergmarathon an den Start gehen können", sagt Dornauer.

Weil die "guten und konstruktiven Gespräche" über die Details der Zusammenarbeit noch weitergehen werden, bleibt der Anmeldetermin für den 32. Bergmarathon, der am 3. und 4. Juli 2020 stattfinden soll, weiterhin offen. Harald Buchinger könne sich eine Zusammenarbeit in der Organisation zwar vorstellen, in welcher Form diese erfolgen soll, müsse aber noch geklärt werden. Er sei weiterhin gesprächsbereit, einige Fragen seien aber noch offen. Antworten wolle man bei Gesprächen in der kommenden Woche finden.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at