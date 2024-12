Traunsee-Bergmarathon innerhalb weniger Minuten ausverkauft

Jährlich grüßt das Murmeltier: Auch die 36. Auflage des traditionellen Traunsee-Bergmarathons (63 Kilometer, 4500 Höhenmeter) war Montagabend innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Auch für die Halbdistanzen (Gmunden-Ebensee, Ebensee-Gmunden) gibt es keine Startplätze mehr. Sponsoren und Partner des Bergmarathons, der von den Naturfreunden Gmunden und Ohlsdorf organisiert wird, werden aber in den kommenden Wochen immer wieder Startplätze verlosen. Der Startschuss erfolgt am 5. Juli des kommenden Jahres, 3 Uhr früh, am Gmundner Rathausplatz.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger