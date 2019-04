Bereits zum vierten Mal: der "Fantastische Vierer" in Altmünster

ALTMÜNSTER. Am Sonntag der kommenden Woche wird ein ganz besonderer Staffellauf für die gesamte Familie entlang des Traunsees ausgetragen.

Staffelübergabe beim "Fantastischen Vierer" Bild: SU Altmünser

Es gibt wenige Sportveranstaltungen, die der gesamten Familie dienen. Eine solche ist der "Fantastische Vierer", ein Staffellauf im Vierer-Team, wo Papa, Mama und die gesamte Kinderschar teilnehmen können und sollen. Zum bereits vierten Mal wird dieses Ereignis am Sonntag der kommenden Woche (28. April) ausgetragen: Um 10 Uhr fällt an jenem Tag der Startschuss für die vierte Auflage des fantastischen Familien-Lauffestes der Sportunion Altmünster und der Marktgemeinde, und zwar an der Esplanade Altmünster. Wie der Name schon verrät, können sich Viererteams anmelden: Dabei sein müssen mindestens ein Erwachsener (Jahrgang 2005 oder älter) und mindestens ein Kind (Jahrgang 2006 oder jünger). Zwei weitere Teilnehmer sind frei wählbar. Das Team soll sich auch einen "Fantastischen Staffelnamen" auswählen.

Die Laufstrecke entlang des Traunsees beträgt pro Läufer 800 Meter (Jahrgang 2012 oder älter) bzw. 200 Meter (Jahrgang 2013 oder jünger) – Übergabe jeweils mit Staffelholz.

Anmeldung im Internet unter anmeldung.sportunion-altmuenster.at – bzw. persönlicher Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 25. April, im Marktgemeindeamt. Das Nenngeld beträgt 20 Euro pro Team und ist bei der Startnummernausgabe (9 bis 9.45 Uhr beim Pavillon an der Esplanade) bar zu bezahlen. (gs)

