Bereits 20.000 Besucher waren bei der Gartenzeit in Wolfsegg

Fünf Wochen nach ihrer Eröffnung verzeichnet die Gartenzeit in Wolfsegg bereits 20.000 Besucher. Die Schallmauer wurde am Donnerstag durchbrochen. „Wir sind begeistert, dass so viele Leute in unsere Gemeinde kommen“, sagt Bürgermeisterin Barbara Schwarz (ÖVP). Das Verkehrskonzept sei gelungen: Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, stehen zwei große Parkplätze unmittelbar vor Wolfsegg zur Verfügung. „Das kostenlose Shuttle-Service und auch die öffentlichen Verkehrsmittel werden gut angenommen“, sagt die Ortschefin.

Am Donnerstag besuchte auch Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger die Gartenzeit. „Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue beeindruckt von der außergewöhnlichen Pflanzenvielfalt und dem wunderschönen Ausblick“, sagt sie.

Manfred Ettinger, Geschäftsführer der Gartenzeit, ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf: „Ich freue mich besonders über die tolle Zusammenarbeit mit den ansässigen Vereinen und darüber, dass das Kulturprogramm von unseren Besuchern gut angenommen wird.“ An den Wochenenden präsentieren sich verschiedene Musikkapellen, donnerstags gastieren namhafte Bands und Interpreten auf der Panorama-Bühne.

