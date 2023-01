Beniv sucht immer noch eine Familie

Jetzt ist er der Letzte, der am Assisi-Hof in Frankenburg noch auf eine neue Familie wartet. Mit anderen Katern hat Beniv keine Freude, Weibchen mag er aber sehr wohl. Interessenten mögen sich unter der Telefonnummer 0660 / 1975046 an den Assisi-Hof in Frankenburg wenden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper