Benedikt Güttl  ein Spieler, der zur Seele der Basket Swans werden könnte

Mit Benedikt Güttl dürften die Gmundner Basket Swans einen sportlichen und menschlichen Glücksgriff getan haben. Der 25-Jährige stieß von Traiskirchen zu den Schwänen und tritt am Sonntag, 17 Uhr, im Testspiel gegen Unterhaching (Bayern) erstmals vor eigenem Publikum auf. Was den österreichischen Nationalteamspieler, der es ausbildungsmäßig zu akademischen Meriten gebracht hat (Bachelor), vom ersten Eindruck her auszeichnet, sind seine Fokussiertheit, seine Überlegtheit und sein freundliches Wesen. Eine gute Seele, wie sie jede Mannschaft braucht.

Salzkammergut-Nachrichten: Erzählen Sie bitte etwas über Ihren Werdegang.

Benedikt Güttl: Ich bin in Baden geboren, aufgewachsen in Traiskirchen, meine Eltern sind auch aus Traiskirchen, bin dort zur Schule gegangen und habe bald mit dem Basketballspielen begonnen. Ich habe dann zeitweise parallel dazu Fußball gespielt, aber ich war eigentlich beim Basketball immer besser. Die logische Konsequenz war dann, dass Basketball im Vordergrund gestanden ist. Ich habe die diversen Nachwuchsteams durchlaufen und durfte öfter auch ins Nachwuchs-Nationalteam einrücken. Mit 17 oder 18 konnte ich erstmalig in den Traiskirchner Bundesliga-Kader aufrücken und mittrainieren und mir auch immer mehr Spielminuten erarbeiten. So habe ich mich hochgearbeitet und durfte relativ früh Kapitän werden, was eine große Ehre für mich war. Und die letzten Jahre, glaube ich, habe ich mich immer weiter entwickelt und mir in der Liga auch einen Namen gemacht.

Was Fans, Teamkameraden und Vereinsmanagement gleichermaßen erhoffen und erwarten, ist, dass Sie eine große Bereicherung für die Swans sein werden. Wie war es, als Sie von den Gmundnern kontaktiert wurden?

Es war so, dass mir schon nach der Saison 2017/2018 Interesse von Gmundner Seite entgegengebracht wurde. Damals hat sich der ehemalige Trainer Bernd Wimmer bei mir gemeldet. Das ist dann aber im Sommer nichts geworden, weil ich in Traiskirchen noch eine Chance gesehen habe, dass wir vorne mitspielen. Was im Endeffekt auch so war, ehe wir verletzungsbedingt dann nach hinten gerutscht und gegen Gmunden ausgeschieden sind. Bald nach der letzten Saison hat man sich aber erneut bei mir gemeldet und gesagt, dass immer noch Interesse bestehen würde. Wir haben uns zusammengesetzt, und das Interesse meinerseits war dann auch größer als die Jahre zuvor. Es gab noch einige andere Interessenten. Aber für mich war es einfach das Gesamtpaket. Ich glaube, dass ich mich hier basketballerisch gut weiterentwickeln kann. Ich kann das Profileben einmal richtig kennenlernen und bin weg von zu Hause, was ein Schritt ist, der mich auch menschlich weiterbringt.

Neuer Trainer, neues Umfeld.

Ja. Neue Fans, die etwas von mir erwarten. Ich muss mich neu beweisen. Das ist eine coole Chance, die wollte ich einmal wahrnehmen.

Sie kannten die Gmundner Fans ja bisher nur als Gegner. Wie ging es Ihnen bisher in Gmunden als Spieler der gegnerischen Mannschaft?

In Gmunden war es immer cool, weil die Halle voll ist. Basketball hat hier eine richtig lange Tradition. Und vor einer vollen Halle zu spielen, ist immer schön. Aber es kommt auch die Nervosität dazu, denn je mehr Leute zuschauen, desto mehr muss man bringen.

Aber ab sofort haben Sie die Gmundner Fans hinter Ihnen.

Jetzt, wo ich die Leute hinter mir habe, ist das ein zusätzlicher Bonus. Wie gesagt: Die Tradition in Gmunden ist nicht vergleichbar mit einer anderen Fanbase. Ich freue mich auf die Spiele, und ich hoffe, wir können in der Volksbank-Arena viele Siege einfahren. Das wird von uns erwartet, und das erwarten wir als Mannschaft auch von uns selbst.

