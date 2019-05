Beliebtes Ebenseer Ausflugsgasthaus sperrte zu

Vergangenen Sonntag schloss das weit über die Region hinaus bekannte, an der Straße von Ebensee zum Vorderen Langbathsee gelegene Gasthaus "In der Kreh" der Familie Leitner für zumindest längere Zeit seine Pforten. Chef Andreas Leitner führt Personalmangel als Grund für die Schließung an. Dem Vernehmen nach solle es sich nicht um eine Schließung auf Dauer, sondern bloß auf Zeit handeln.

Leitner, dem unabhängig von der "Kreh", wo alljährlich auch die Teilnehmer des Bergmarathons rund um den Traunsee vorbeilaufen, in Ebensee auch das Restaurant "Zur Post" gehört, war gestern telefonisch nicht erreichbar. Letztere Lokalität bleibt auch weiterhin geöffnet.

