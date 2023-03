Beliebter Pfarrer, begnadeter Prediger: Roman Fraiss verlässt die Rosenau

Als seinerzeit mit 27 Jahren jüngster evangelischer Pfarrer Oberösterreichs trat Roman Fraiss im September 2003 seine Stelle in Seewalchen-Rosenau an und damit in der größten evangelischen Gemeinde des Bezirkes Vöcklabruck. 20 Jahre später, genauer gesagt im August, wird der Geistliche seine bisherige Wirkungsstätte verlassen und in die Nachbarschaft nach Rutzenmoos (Gemeinde Regau) wechseln.

Persönliche Diskrepanzen seien keineswegs der Grund für seinen Abschied aus der Rosenau, betont Fraiss im Gespräch mit den Salzkammergut-Nachrichten: „Nein, überhaupt nicht. Natürlich kommt man über die Jahre immer mit zwei, drei Leuten irgendwo in Probleme hinein, aber das ist ganz normal. Die Stimmung in der Rosenau ist traumhaft, die Menschen hier waren mir immer sehr zugetan – von Anfang an.“

Der Vater von zwei Kindern wird mit seiner Familie nach Rutzenmoos übersiedeln. „Das ist das Schwierige“, sagt Fraiss. „Aber es ist zugleich auch etwas Leichtes, denn es können alle bleiben, wo sie sind: unsere Kinder in der Schule – sie besuchen das Gymnasium in Vöcklabruck –, meine Frau hat ihre Arbeit erhalten. Es gibt ja bei uns nur wenige Möglichkeiten, wohin ich wechseln kann, ohne dass alle entwurzelt werden.“ Es gebe da nur Vöcklabruck und Rutzenmoos. „Attersee wird in zwei, drei Jahren frei, aber das ist jetzt weiter weg.“ Solche Stellen würden nur alle zehn bis 15 Jahre vakant, so Fraiss. „Und wenn man da nicht ‚ja‘ sagt, muss man wieder ein Jahrzehnt warten.“

„Ich spüre, ich nutze mich ab“

Er habe jetzt 20 Jahre geschafft und es lägen noch 20 vor ihm, sagt der 47-Jährige. „Und ich spüre in der Rosenau, ich nutze mich ab. Es sind weniger Leute da, es geschieht weniger. Vielleicht ist dieser Eindruck auch durch Corona verstärkt gewesen, das war natürlich schon ein bissl ein Frust, weil auf einmal gar nichts mehr ging. Aber wir wissen: Ein Wechsel tut oft gut.“ Sein Vorgänger, der legendäre Volker Petri, habe vor 20 Jahren beim Abschied etwas gesagt, was Fraiss seinen Lieblingssatz nennt: „Wenn ich jetzt gehe, seid ihr traurig – wenn ich in zehn Jahren gehe, seid ihr froh.“

Er werde auch nicht ganz weg sein, kündigt Fraiss an: „Ich behalte mir Teile, falls keiner nachkommt.“ Die Nachfolge werde ausgeschrieben, derzeit gebe es noch keine konkreten Hinweise, wer in die Fußstapfen des beliebten Pfarrers treten könnte. „Vielleicht wird das Amt wieder ein Jahr leerstehen“, so Fraiss. „Rutzenmoos steht auch schon seit drei Jahren leer, ich betreue es schon seit drei Jahren mit. Also ich weiß eh, was ich tue und kenne meine neue Pfarre schon sehr gut.“

Kein großes Trara um die Person

In seinem Abschiedsbrief an die Pfarrgemeinde, die Gläubige aus Seewalchen, Lenzing und Schörfling zählt, schreibt der als begnadeter Prediger bekannte Roman Fraiss, er werde nach gewissenhafter Erfüllung seiner Aufgaben nach dem ersten Augustsonntag seinen jährlichen Urlaub nehmen: „So wird mein letzter Gottesdienst als Ortspfarrer der ökumenische Gottesdienst zum Trachtensonntag am 6. August in der katholischen Kirche von Seewalchen sein.“ Er wolle um seine Person kein großes Aufheben machen, sondern wünsche sich, ohne viel Aufwand und Bedankungen Abschied zu nehmen: „Pfarrer kommen und gehen und sind austauschbar. Mein Abschied soll sein wie mein Beginn – dass ich von Anfang bis zum Ende meine Aufgaben erfülle, nämlich daran mitzuwirken, dass die Kirche an dem wachse, der ihr Haupt ist: Jesus Christus!“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer