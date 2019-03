Beitrag über Gmunden im Servus TV kommt im Rathaus gar nicht gut an

GMUNDEN. Der Privatsender überzeichnete in einer Sendung das Leerstandproblem in der Innenstadt.

Anders als Servus TV behauptet, gibt es im Stadtzentrum Nasenspray zu kaufen. Zum Beispiel in der Seeapotheke. Bild: (ebra)

"Gmunden ist Spitzenreiter Österreichs bei Leerständen." So lautete der Titel eines TV-Beitrags, der vergangene Woche in der Sendung "Servus am Abend" auf Servus TV ausgestrahlt wurde. Nicht nur der Titel, sondern auch einige Aussagen im Beitrag schlagen in der Traunseestadt hohe Wellen. So behauptete der Privatsender auch, dass man in Gmundens Stadtzentrum nicht einmal mehr einen Nasenspray kaufen könne. (Es gibt ihn in zwei Apotheken und in einer BIPA-Filiale.) Dass die Salzkammergut-Apotheke an den Stadtrand gezogen sei. (In Wahrheit übersiedelte sie zum Klosterplatz.) Und dass ein Viertel aller Haushalte Zweitwohnsitze seien. (Laut amtlicher Statistik sind es nur 16,2 Prozent.)

"Wir wurden falsch zitiert"

Die Redakteure von Servus TV bezogen sich unter anderem auf eine Studie der Beratungsgesellschaft Standort + Markt mit Sitz in Baden bei Wien. Diese beschwerte sich danach schriftlich bei Servus TV. "Wir wurden in dem Beitrag des Öfteren falsch zitiert und interpretiert", erklärt Roman Schwarzenecker, Gesellschafter des Unternehmens – und stellt klar: "Gmunden befindet sich bei den Leerständen im Mittelfeld."

Auch Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) schickte einen Beschwerdebrief an den Sender. "Ich bin weit davon entfernt, die Leerstände in der Innenstadt schönreden zu wollen", sagt er. "Die Probleme sind ernst, sie beschäftigen unser Wirtschaftsressort seit Jahren, und wir werden weiter alles tun, um den Standort zu beleben. Aber was Servus TV hier behauptet, ist schlicht falsch und schadet dem Ruf der Stadt." Der Beitrag habe nicht nur ihn, sondern auch viele andere Menschen in Gmunden verärgert.

Bürgermeister Krapf bat den Salzburger Fernsehsender um eine Stellungnahme, bekam bislang aber noch keine Antwort. Auch die OÖNachrichten versuchten gestern vergeblich, Kontakt mit der Redaktion des Senders aufzunehmen.

