Bein in Maschine eingeklemmt: Arbeiter musste von Feuerwehr befreit werden

Gegen 20:15 Uhr wollte ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden eine Störung in einem Bretterzerteiler beheben. Er holte seinen 23-jährigen Arbeitskollegen zu Hilfe, um die Maschine abzustellen.

Dieser rutschte wegen seiner nassen Handschuhe am Bedienerpult ab und betätigte den falschen Schalter. Die Maschine lief weiter und zog ein Bein des 63-Jährigen in den Bretterzerteiler.

Das Bein wurde in der Maschine eingeklemmt, so dass sich der Arbeiter nicht mehr eigenständig befreien konnte und die Feuerwehr alarmiert werden musste. Anschließend wurde er nach notärztlicher Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.