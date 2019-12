Beim Umgraben im Garten wurden mittelalterliche Gussformen entdeckt

Beim Umgraben auf einem Altmünsterer Privatgrundstück kamen im Sommer neun mittelalterliche Zinngussformen ans Licht, die eine Geschichte vom Pilgern in früheren Jahrhunderten erzählen. Zu bewundern sind sie jetzt im Gmundner Kammerhof-Museum.

Die Artefakte sind Experten zufolge mindestens 300 Jahre alt, vermutlich aber noch älter. Sie wurden aus Flyschgestein hergestellt, wie man es auf dem Gmundnerberg findet. Dieser Mergel aus Kalk und Ton eignet sich offenbar ideal für das Gießerei-Handwerk.

Laut Christina Schmid, Sammlungsleiterin im Landesmuseum, wurden mit den Gussformen religiöse Amulette hergestellt: Abzeichen, die in früheren Jahrhunderten gerne an Pilger verkauft wurden. Die neun Gussformen stellen unter anderem Maria mit dem Jesuskind, Kreuze sowie den heiligen Wolfgang dar. Ein starker Hinweis darauf, dass die Amulette am Traunsee an Pilger verkauft wurden, die auf dem Weg nach St. Wolfgang waren. Tatsächlich war der Ort am Wolfgangsee im späten Mittelalter der drittgrößte Pilgerort der Christenheit. Bis zu 80.000 Pilger besuchten ihn jährlich.

Mit dem Kauf von Pilgerabzeichen dokumentierten die Gläubigen ihre Reise. Sie schrieben den Amuletten aber auch heilende Wirkung oder Abwehrkräfte gegen das Böse zu. Für Handwerker entlang des Pilgerwegs war das Ganze ein gutes Geschäft. Noch heute werden in Pilgerorten wie Mariazell Pilgerabzeichen verkauft. (ebra)

