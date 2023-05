Beim k. u. k. Konditor Zauner boomt seit der Pandemie der Online-Absatz

Die Geschichte der Konditorei Zauner reicht bis ins Jahr 1832 zurück. Der ehemalige Lieferant des Kaisers ist das Bad Ischler Traditionsunternehmen schlechthin. Was viele nicht wissen: Auch online hat das Familienunternehmen tiefe Wurzeln. Seniorchef Josef Zauner eröffnete 1995 den ersten Online-Shop.

Was damals als Experiment begann, ist heute ein Standbein – vor allem seit der Pandemie. In den beiden Jahren der Lockdowns stieg der Online-Umsatz bei Zauner um 400 Prozent, um danach nicht mehr zu sinken. "Derzeit laufen 40 Prozent unseres Verkaufs über den Onlinehandel", sagt Juniorchef Philipp Zauner. "Mein Ziel sind 50 Prozent."

Bestellungen aus aller Welt

Doch dafür reicht die Kapazität am Firmensitz in der Bad Ischler Pfarrgasse nicht mehr. Deshalb wird dort seit gestern umgebaut. Das Gebäude wird bis zum Herbst aufgestockt und auch im Inneren neu strukturiert. "Wir weiten die Produktionsflächen aus, erhöhen die Lagerkapazität und modernisieren die Abteilungen Verpackung, Postversand und Verwaltung", sagt Philipp Zauner, der das Unternehmen in der siebten Generation führt. Wie viel Geld die Familie dafür in die Hand nimmt, wird nicht bekannt gegeben. Nur so viel sagt der 28-Jährige: "Es ist das größte Investitionspaket in der Geschichte unseres Unternehmens."

Ihre Zaunerstollen, Ischler Törtchen, Ischler Oblaten und andere süße Spezialitäten liefert die berühmte Manufaktur mittlerweile in alle Welt. Insbesondere aus den USA kommen viele Bestellungen. "Auffallend oft von jüdischen Kunden, die österreichische Wurzeln haben", wie der Juniorchef berichtet.

Als reiner Handwerksbetrieb kann die ehemalige k. u. k. Hofkonditorei in der Herstellung rasch auf Bestellungen reagieren. "Produkte, die bis 13 Uhr bestellt werden, gehen noch am gleichen Tag raus", sagt Zauner.

Mit dem Ausbau werden bei Bad Ischls berühmter Zuckerbäckerei bis zu zehn neue Arbeitsplätze entstehen. Bereits jetzt beschäftigt Zauner rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 30 davon in der Produktion, und jedes Jahr werden drei Lehrlinge aufgenommen. Im Unterschied zu vielen anderen Betrieben hat Zauner keine Schwierigkeiten, Personal zu finden. Das Unternehmen bietet aber auch mehr als nur den klingenden Namen einer ehemaligen Hofkonditorei. Beispielsweise Wohnungen, die beinahe gratis sind.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner