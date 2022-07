Beim Entrümpeln Ofen aus der Schleiss-Manufaktur entdeckt

Jede Kachel ein handgefertigtes Unikat, vernickelte Beschläge und ein Sichtfenster aus Glimmer: Bei Entrümpelungsarbeiten im Keller eines Hauses entdeckte das Team des Altmünsterer Revital-Shops einen Beistell-Ofen aus den Zwanzigerjahren, erkannte seinen Wert und rettete ihn für das Gmundner Kammerhofmuseum.

Es handelt sich um einen kleinen Tischherd, der in der Gmundner Keramikwerkstätte von Franz und Emilie Schleiss entstand. Die Schleiss-Dynastie betrieb jene legendäre Manufaktur, aus der 1923 die heutige Gmundner Keramik hervorging.

Eigentlich hätte Revital den Ofen verkaufen können, und tatsächlich standen Antiquitätenhändler bereits Schlange, um das Sammlerstück zu ergattern. Doch Michael Jaksch, der Leiter des Entrümpelungsteams, konnte die Besitzerin, die Wienerin Andrea Mayrhofer davon überzeugen, den Ofen als Dauerleihgabe dem Gmundner Kammerhofmuseum zu überlassen.

Mit der Leihgabe will Andrea Mayrhofer auch an ihre jüngst verstorbene Gmundner Tante Wilma Tausch erinnern. Diese hatte in der Gmundner Keramik Manufaktur eine erstaunliche Karriere hingelegt, es vom Lehrmädchen bis zur Prokuristin in der Geschäftsführung gebracht. Mayrhofers Mutter führte in Attersee ein Geschäft mit Gmundner Keramik. „Als Kinder packten wir ständig Grüngeflammtes aus“, erinnert sie sich.

Der Schleiss-Ofen lässt sich mittlerweile bereits im Kammerhofmuseum bewundern. Er steht im zweiten Stock in der Sanitärausstellung.