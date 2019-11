Beim Energiesparen hüpft Vorchdorf allen anderen Gemeinden davon

Seit Jahren entwickelt die überparteiliche Energiegruppe Vorchdorf Projekte zum Energiesparen. Und die Ergebnisse sind beeindruckend: Beim Freibad und bei der Straßenbeleuchtung konnte der Energieverbrauch jeweils um 60 Prozent gesenkt werden. Der Kindergarten verbraucht 40 Prozent weniger und das Schulzentrum 20 Prozent weniger als noch vor ein paar Jahren.

Manchmal sind es einfache technische Maßnahmen und manchmal raffiniertere Schritte, mit denen unter Energiegruppenobmann Christian Hummelbrunner Energielecks gestopft werden. In vielen Fällen nimmt die Gemeinde aber auch Geld in die Hand, um nachhaltiger zu agieren. So produzieren Photovoltaikanlagen auf den Dächern öffentlicher Gebäude mittlerweile 120.000 Kilowatt Strom pro Jahr. Die Raumwärme in den öffentlichen Gebäuden wird bereits zu 95 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern produziert. Insgesamt spart Vorchdorf jährlich den durchschnittlichen Jahresstrombedarf von 150 Personen ein und produziert saubere Energie in einer Menge, die dem Jahresheizöl-Verbrauch von 785 Haushalten entspricht.

Für alle diese Initiativen wurde die Marktgemeinde jetzt vom Energiesparverband und vom Land Oberösterreich mit dem Energiestar ausgezeichnet. Bürgermeister Gunter Schimpl (ÖVP) freut sich über die öffentliche Anerkennung. "Vorchdorf erwies sich nicht nur beim Kulturhauptstadtprozess als eine Vorreitergemeinde", sagt er. "Auch beim Energiesparen und beim Klimaschutz geht unsere Gemeinde innovativ voran."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at