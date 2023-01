Beim Blochziehen müssen sich Mensch und Ross "tausendprozentig vertrauen"

Die Holzbringung mit Pferden ist vielfach in Vergessenheit geraten. Doch das winterliche Blochziehen mit Rössern gewinne aus Umweltschutzgründen immer mehr an Wert, weiß Gerti Herzog, bis vor kurzem Obfrau der Reiter- und Pferdegruppe "Tiefgrobna Rossara". Der Verein demonstriert am Samstag ab 9 Uhr oberhalb der Mostschänke Hussenbauer die bodenschonende und naturnahe Holzbringung.