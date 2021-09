Beim Bad Ischler Kaiserlauf war der Zweitplatzierte der Sieger der Herzen

"Alles neu" lautete das Motto beim traditionellen Kaiserlauf in Bad Ischl, der vergangenen Samstag zum 20. Mal stattfand. Unter dem neuen Veranstalterteam "badischlläuft" mit Andreas Pfandlbauer und Peter Seebacher an der Spitze wurde heuer erstmals ein Bad Ischler "Lauf-Dreierpack" geschnürt, zu dem der Katrin-Berglauf, der Perneck-Trail und der Kaiserlauf zählen. Letzterer wurde erstmals als City-Event ausgetragen, also als Lauf im Stadtzentrum. Mittelpunkt war der Kurpark.

Das Hauptrennen über die Halbmarathondistanz entschied der favorisierte Isaak Kosgei (TGW Zehnkampf Union) für sich. Damit kürte er sich gleichzeitig zum Landesmeister. Sensationsmann des Tages war jedoch der Schörflinger Markus Lemp (LC Sicking), der Zweiter wurde und etliche bekannte Namen hinter sich ließ – etwa den in Pinsdorf lebenden Endris Seid, der Dritter wurde, oder den fünftplatzierten Bad Goiserer Andreas Englbrecht.

Was Lemp in der Läuferszene so besonders macht, ist sein Werdegang. Bereits als Schüler landete er zunächst nicht in Laufschuhen, sondern beim Ruderverein Seewalchen in schmalen Rennbooten die ersten Erfolge, wechselte zwischendurch zum Laufsport, kehrte als Ruder-WM-Teilnehmer aufs Wasser zurück und läuft aktuell abermals die allermeisten Konkurrenten auf der Straße über diverse Streckenlängen in Grund und Boden. In der Kaiserstadt kürte sich der mittlerweile 31-Jährige auch als Zweitplatzierter zum Sieger der Herzen.

Alle Infos und Zeiten über das Ischler Laufereignis im Internet unter www.kaiserlauf.at

(gs)