Beim 25. Hausruckcup siegte der Lokalmatador

Das Finalturnier des 25. Hausruckviertler Tarockcups fand am Wochenende im Gasthof Greisinger in Frankenmarkt statt. Dabei setzten die besten Tarockspieler noch einmal alles auf eine Karte.

Nach spannendem Turnierverlauf gab es einen Punktegleichstand an der Spitze: Den Hausruckcupsieg holte sich der Lokalmatador Franz Oberndorfer (Lenzing, 695 Punkte) auf Grund des besseren Finalergebnisses vor Helmut Viehhauser (St. Georgen/Sbg., 695 Punkte) und Manfred Doppler (Ampflwang, 637). Für Oberndorfer war es ein Heimspiel, da er seit 20 Jahren mit der Frankenmarkter Tarockrunde im Gasthof Greisinger trainiert. Coronabedingt konnten in der Jubiläumssaison zwar nur zehn von 22 geplanten Turnieren ausgetragen werden. Dennoch sind die Organisatoren um Bert Greisinger stolz, den Turnierbetrieb mit über 200 Teilnehmern aufrechtzuhalten. Die besten 80 der Gesamtwertung sind für das Tarock-Österreich-Finale am 7. Mai qualifiziert.