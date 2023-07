Bei STIWA können sich die Mitarbeiter an Photovoltaikanlagen beteiligen

Mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen an ihren Standorten will die STIWA Group ihrem Ziel einer klimaneutralen Energieversorgung näherkommen. Dabei bietet das Unternehmen allen seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich zu attraktiven Konditionen an PV-Modulen zu beteiligen. In den ersten Tagen wurden bereits mehr als 850 Module erworben. „Unsere Mitarbeiter profitieren damit nicht nur von einer attraktiven finanziellen Rendite“, sagt Geschäftsführer Peter Sticht, „sie werden auch zu aktiven Teilnehmern unserer Nachhaltigkeitsstrategie und leisten so einen Beitrag zur Energiewende.“

Die PV-Anlage in Gampern besteht aus mehr als 1800 Kollektoren mit einer Spitzenleistung von 814 Kilowatt, die künftig bis zu 900 MWh Strom pro Jahr erzeugen. Das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 250 Einfamilienhäusern und spart pro Jahr rund 200 Tonnen CO2 ein. Auch am Standort Attnang-Puchheim entsteht eine PV-Anlage.

Zudem werden Sparmaßnahmen gesetzt. Durch den Umstieg auf Fernwärme in Attnang-Puchheim konnte STIWA dort den Gasverbrauch um mehr als 60 Prozent reduzieren.

