Haubenkoch Lukas Nagl: "Bei mir gibt es zu Weihnachten Bratwürstel mit Sauerkraut"

OÖN: Was verbinden Sie kulinarisch mit Weihnachten? Lukas Nagl: Ganz klassisch Bratwürstel mit Sauerkraut und vielleicht Kartoffelschmarren dazu. Das gibt es auch bei uns zu Hause am Weihnachtsabend. Also kein aufwendiges, festliches Menü ... Nein, das kommt dann erst am 25. Dezember. In diesem Jahr vielleicht eine Gans oder einen Kapaun. Am Heiligen Abend mögen wir es einfacher. Es soll nicht zu viel Arbeit machen. Kochen Sie auch zu Hause? Ja – und auch sehr gerne. Ich habe ja das