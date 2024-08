Bei Kur-Ausflug in Bad Goisern mit E-Bike gestürzt - 72-Jährige verletzt

Die Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung verbringt gerade ihre Kur im Salzkammergut. Am Wochenende wurde die 72-Jährige von ihrem Ehemann (75) besucht. Beide sind am Sonntagnachmittag zu einer Tour mit ihren E-Bikes aufgebrochen. Diese sollte sie auf der gut beschilderten und öffentlich befahrbaren Chorinskyklause-Runde durch das Goiserer- Weißenbachtal führen.

Lokalisierung: Chorinskyklause in Bad Goisern

Schwere Handverletzung

Es war kurz nach 14 Uhr, als die Mühlviertlerin aus noch ungeklärter Ursache links von der Forststraße abkam. Die Radfahrerin stürzte in ein Bachbett und kam im trockenen Bachlauf zum Liegen. Bei dem Sturz zog sie sich eine schwere Verletzung an der linken Hand sowie eine blutende Wunde am Kopf zu. Ihr Ehemann verständigte die Einsatzkräfte. Die Verletzte wurde vom Roten Kreuz Bad Goisern in das Krankenhaus nach Bad Ischl gebracht.

