Bei "Ja" der Regierung: Strandbadöffnung am 15. Mai

Derzeit gibt es für Freibäder noch keinen offiziellen Erlass der österreichischen Bundesregierung. Dennoch hat die Stadtgemeinde Gmunden gemeinsam mit der Familie Schütze, den Pächtern des Strandbades, ein Konzept entwickelt, um im Falle einer positiven Verordnung am 15. Mai strukturiert und unter Einhaltung grundlegender Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen den Betrieb wieder aufzunehmen.

Bürgermeister Stefan Krapf (VP): "Unser klares Ziel ist es, gerade jetzt in dieser Krisenzeit der massiven Einschränkungen den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich am See aufzuhalten, die Atmosphäre dieses einzigartigen Seebades zu genießen und die Naherholungsfläche zu nutzen. Das Strandbad ist für viele Menschen eine Kraftquelle." Da die Öffnung des Bades aufgrund der Krise später erfolgt, werde die Saison heuer im September entsprechend verlängert werden. "Dies soll ein faires Angebot für die Saisonkartenbesitzer sein", so Krapf.

Für das Freibad in Vöcklabruck gebe es derzeit noch keinen ins Auge gefassten Öffnungstermin, sagt Simone Lindinger, Geschäftsführerin der Kultur und Freizeit GmbH, "aber wir warten schon dringendst und sehnsüchtig auf einen Entscheid der Bundesregierung."

