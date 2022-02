Bei der Vöcklabrucker Mülltrennung gibt es noch sehr viel "Luft nach oben"

Ihre Arbeit leisten sie zumeist im Verborgenen – sie fällt erst auf, wenn sie nicht geschieht: In Vöcklabruck tragen die 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauhof, Wasserwerk und Gärtnerei dazu bei, dass die Straßen vom Schnee befreit, die Wege und Plätze sauber und nachts erleuchtet sind, der Müll entsorgt wird und dass sich die Stadt in ihrem Blumenschmuck ansprechend präsentiert.

Besonders aufwendig ist die Entsorgung des anfallenden Mülls. Fast 300 Abfalleimer entleeren die Wegmacher regelmäßig und bringen so rund vier Tonnen Material pro Monat zur Entsorgung. Drei Mann der städtischen Müllabfuhr sind Woche für Woche unterwegs, um die Hausmülltonnen zu entleeren. Die Kosten für die Verarbeitung des Restabfalls betrugen im Vorjahr fast 228.000 Euro. Leider habe die pauschalierte Abfallgebühr nicht den gewünschten Erfolg gebracht, heißt es aus dem Stadtamt Vöcklabruck. Noch immer würden biogene Abfälle über den Restabfall entsorgt. Obwohl die Stadt die Zahl der zur Verfügung gestellten Biotonnen beinahe verdoppelt hat, erhöhte sich das Gewicht bei der Bioabfallsammlung nicht im selben Ausmaß. Analysen zeigen auch, dass nach wie vor sehr viel Verpackungsmaterial im Restabfall enthalten ist.

Biomaterial raus aus Restabfall!

Aufgrund der mühsamen Trennung von Fremdstoffen aus der Biotonnensammlung sind die Verarbeitungskosten mittlerweile explodiert: Waren es 2018 noch 176.000 Euro, stiegen die Kosten innerhalb der darauffolgenden drei Jahre auf mehr als 235.000 Euro. Bürgermeister Peter Schobesberger (SP): "Unser Ziel muss sein, Verpackungsmaterial und Biomaterial aus dem Restabfall zu reduzieren und die Biotonnen vom Plastikmüll zu befreien. Ich bitte die Menschen in Vöcklabruck, hier aktiv mitzuarbeiten." Fehlwürfe würden die Müllgebühren erhöhen und wertvolle Ressourcen vernichten, sagt das Stadtoberhaupt.

In der Stadt Vöcklabruck werden jährlich rund 1000 Tonnen Bioabfälle gesammelt und zu Kompost verarbeitet. Dieser wertvolle Rohstoff wird sowohl in der Landwirtschaft als auch in Hausgärten eingesetzt. Doch in jüngster Zeit müssen sich die Kompostierer vermehrt mit der Aussortierung von Fehlwürfen abmühen. Fleischreste, Plastiksackerl, Joghurtbecher, Essensverpackungen, Zigarettenstummel, Hundekot und Katzenstreu haben wahrlich nichts in der Biotonne verloren. Sogar Hygieneabfälle, Medikamente, Tierkadaver, Staubsaugerbeutel und Textilien mussten schon mühsam aus dem Bioabfall gefischt werden.

"Es wäre eine große Hilfe für die Kompostierer, wenn tatsächlich nur Obst- und Gemüseabfälle, Gartenunkraut oder Rasenschnitt in der Biotonne landen würden", appelliert Umweltsachbearbeiter Peter Kraushaar, der auch einen Tipp parat hat: "Küchenabfälle können beispielsweise in Zeitungspapier, Küchenrolle oder Servietten eingewickelt werden."