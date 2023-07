Bei der Salzkammergut-Trophy sind mehr als 3500 Biker am Start

Ab Freitag blickt die Mountainbike-Welt wieder auf das Salzkammergut: Auf nicht weniger als sieben Distanzen, die berühmteste davon überwindet 209 Kilometer und 7008 Höhenmeter, treffen sich die internationale Elite des Mountainbike-Sports und Tausende ambitionierte Hobbybiker.

20 Prozent mehr Anmeldungen

Nach drei Jahren, die für die Veranstalter schwierig waren, haben Tourenfahrer die Freude an der von den OÖN präsentierten Salzkammergut-Trophy sichtlich wiederentdeckt: Eine Woche vor der Veranstaltung wurde die Marke von 3500 Anmeldungen überschritten, das bedeutet ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allein auf die sieben Marathondistanzen entfallen fast 3000 Nennungen, 140 auf die zwei Gravel-Strecken. Und für Sonntag sind mehr als 150 Teilnehmer zur Bosch (e)MTB-Schnitzeljagd und 230 Teilnehmer zur Scott Junior Trophy gemeldet.

„Natürlich mussten auch wir in den letzten Jahren starke Rückgänge bei den Teilnehmerzahlen verkraften“, sagt Gregor Lindpointner, Obmann des MTB Clubs Salzkammergut. „Umso erfreulicher ist jetzt der Blick auf die Anmeldeliste. 3500 Teilnehmer aus mehr als 30 Nationen, das ist schon eine sehr beachtliche Zahl.“

Wer angesichts der guten Wetterprognosen noch mit an den Start will, hat dazu noch genug Gelegenheiten. Während die Vorbereitungen in den Endspurt gehen und hinter den Kulissen auf Hochtouren beschildert, gelistet und eingepackt wird, ist die Anmeldung zu allen Bewerben online bis Freitag, 23 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag vor Ort bei der Startnummernausgabe bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Die besten Zuschauerpunkte zum Anfeuern der Mountainbiker mit den Durchgangszeiten sind ebenfalls auf der Website der Veranstaltung zu finden.

