Bei der Kulturhauptstadt-Eröffnung werden bis zu 15.000 Besucher erwartet

Im Kurpark wird es am 20. Jänner rund gehen.

Touristiker im Salzkammergut rechnen am Eröffnungswochenende der Kulturhauptstadt Europas (19. bis 21. Jänner) mit 10.000 bis 15.000 Besuchern in Bad Ischl. Michael Spechtenhauser, Geschäftsführer der Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH, geht davon aus, dass „sehr, sehr viele Journalisten, Künstler sowie Delegationen früherer und künftiger Europäischer Kulturhauptstädte“ kommen. Auch das Medieninteresse sei sehr groß. So hätten sich etwa Journalisten aus Australien, Singapur und China sowie aus vielen europäischen Ländern angemeldet.

Die Unterkünfte in Bad Ischl und in der Region sind ausgebucht. Internationale Gäste seien noch wenige dabei, erklärt Andreas Murray, Tourismusdirektor der Region Traunsee-Almtal. Er geht aber davon aus, dass diese ab dem Frühjahr kommen, weil sie das Kulturereignis mit einem Urlaub verbinden würden. Touristisch werde das Hauptstadtjahr erst ab März/April an Fahrt aufnehmen, wenn große Veranstaltungen beginnen.

