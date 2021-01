Bei der Bürgermeisterwahl in Ebensee tritt Sabine Promberger für die SPÖ an

Der Gedanke sei in der ruhigen Weihnachtszeit in ihm gereift, erklärt der 51-Jährige. "Nach acht Jahren, in denen ich fast jeden Abend bei Veranstaltungen und Sitzungen war, möchte wieder mehr Zeit für mich und meine Familie haben" sagt Siller. Nach der Wahl im September wolle er seiner Partei weiter zur Verfügung stehen. "Eine politische Funktion peile ich aber nicht mehr an." Ob er wieder in seinen alten Job als Berufsschullehrer zurückkehrt, wisse er noch nicht. "Auf was ich mich aber schon freue, ist die Zeit, die ich in den Bergen verbringen werde."

Zuerst Vizebürgermeisterin

Wer nach Sillers Rückzug ins Bürgermeisterbüro einzieht, entscheiden im September die Wähler. Für die SPÖ geht dabei aber Sabine Promberger ins Rennen. Die 51-Jährige ist als Bezirksvorsitzende und Landtagsabgeordnete schon jetzt ein politisches Schwergewicht. Indem sie im Jänner zur Vizebürgermeisterin ernannt wird, erhält sie die Möglichkeit, sich bis zur Wahl auch lokalpolitisch zu profilieren. Der bisherige Vizebürgermeister Martin Derfler macht für sie Platz, arbeitet aber weiter in seiner Funktion als Sport- und Kulturreferent.

Wie ihre landespolitische Zukunft aussieht, will Promberger in den kommenden Wochen gemeinsam mit ihrer Partei klären. Sie wäre jedenfalls nicht die erste Bürgermeisterin, die zugleich auch Landespolitikerin ist.

Als Landtagsabgeordnete habe sie sehr gute Kontakte zu den Entscheidungsträgern in Linz, betont die SPÖ-Spitzenkandidatin. "Egal ob beim Neubau der Volksschule oder bei dringend benötigten Lösungen beim Langbathsee oder Offensee brauchen wir die Unterstützung des Landes. Dafür werde ich mich einsetzen."

Ebenfalls in den kommenden Wochen will sie "ein schlagkräftiges Team" für die Wahlen im Herbst aufbauen, kündigt Promberger an. (ebra)