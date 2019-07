Behälter zur Tierkadaverentsorgung wurde gesprengt

Unbekannte sprengten am Freitagabend oder in der Nacht auf Samstag mit einem pyrotechnischen Gegenstand einen Behälter mit Tierkadavern in Traun. Teile des Inhaltes konnten 25 Meter vom Tatort entfernt im gegenüberliegenden Feld gefunden werden, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

