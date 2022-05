Befreiungsfeier an KZ-Gedenkstätte in Ebensee

Die Ebenseer Bürgermeisterin Sabine Promberger und Barbara Glück, Leiterin des Mauthausen Memorials, sprachen Worte des Gedenkens. Guy Dockendorf, Präsident des Mauthausen-Komitees und Sohn des von 1943 bis 1945 in den KZ Hinzert und Authausen, Melk und Ebensee internierten Metty Dockendorf, sowie Amos Leger aus Israel – sein Vater Joseph Jeger wurde in Ebensee befreit, sein Onkel Zoltan Jeger starb hier am 5. Mai 1945, also einen Tag vor der Befreiung – und Vit Bárta aus Prag, Sohn des überlebenden ehemaligen Lagerschreibers im KZ Ebensee Drahomir Bárta, erinnerten an ihre Angehörigen und an die Gräueltaten des Naziregimes.