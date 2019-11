Bebauungsplan der Altstadt wird überdacht

Sie entspräche dem Bebauungsplan nicht, argumentiert er. Das Projekt sei damit aber noch nicht gescheitert, heißt es aus dem Rathaus.

Doch die Stadtpolitik nimmt den Fall zum Anlass, um den Bebauungsplan in der mittelalterlichen Altstadt grundsätzlich zu überprüfen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Gestaltungsbeirat damit zu beauftragen. Ob der Bebauungsplan überhaupt verändert wird, ist allerdings offen. "Wir haben hier große Verantwortung", sagt Bürgermeister Stefan Krapf. "Die historische Substanz unserer Altstadt darf keinesfalls gefährdet werden. Zugleich sind wir natürlich froh, wenn die Innenstadt belebt wird. Diese Gratwanderung erfordert behutsames Vorgehen."

Die Grünen, die den Nachdenkprozess befürworten, laden am 22. November, ab 19 Uhr, im Lokal "Brot und Wein" zu einer offenen Diskussion zum Thema ein. "Wir möchten vor allem den unmittelbar betroffenen Menschen in der Altstadt eine Möglichkeit geben, sich in die Diskussion einzubringen", sagt Josef Sperrer, Fraktionsvorsitzender der Grünen.