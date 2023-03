Baustellenbedingte Wartezeiten in der Traunsteinstraße: Schilder gefordert

Die Traunsteinstraße gilt als Zubringer zu einigen der beliebtesten Naherholungsgebiete Gmundens, wie Grünberg, Traunstein, Kaltenbachwildnis, Lainautal und Traunsee-Ostufer. Die dort ansässigen Wirte sind Besuchermagnete, die Wanderwege gut frequentiert. Aktuell ist die Straße jedoch an bestimmten Stellen schwer oder nur mit Verzögerungen passierbar.

„Es ist zurzeit ein bisschen kompliziert“, sagt eine Anrainerin. „Die Baufahrzeuge brauchen an manchen Stellen die Hälfte der Straße, man muss mit dem Auto auf den Gehsteig ausweichen, um vorbeizukommen. Aber ich muss dazusagen, dass wir zeitgerecht darüber informiert worden sind.“ Die Bewohner der Traunsteinstraße hatten einen Brief erhalten, in dem angekündigt wurde, dass Grabungsarbeiten für Glasfaser- und Stromkabel durchgeführt würden und es daher zu Behinderungen und Zufahrtsproblemen kommen könne. Dauer: rund zwei Monate. Die ausführende Firma werde sich bemühen, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten.

Dazu kommt, dass aktuell beim Gasthof Hois’n sowie bei einigen Privathäusern Umbau-, Ausbau- und Sanierungsarbeiten stattfinden. Um diese Jahreszeit stellt das alles kein so großes Problem dar, wie es in den besucherstarken Vor- und Hauptsaison-Monaten der Fall wäre. Eine Information für jene, die in die Straße hineinfahren, wäre jedoch vorteilhaft. Diesbezüglich versprach Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP) rasche Abhilfe. Er werde das Bauamt ersuchen, am Beginn der Straße ein Schild aufzustellen, wo auf die möglichen Behinderungen und Verzögerungen hingewiesen wird, sagt Krapf und ergänzt: „Der ordentliche Ausbau des Netzes mit Glasfaserkabeln ist sehr wichtig und unverzichtbar für die Zukunft. Für eine moderne Stadt muss die digitale Versorgung sichergestellt sein. Daher bitten wir auch um Verständnis für die Baustelle.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer