Baustelle in Weyregg bringt Umleitung rund um den See

Im Bereich Steinwand wird auf einer Länge von etwas mehr als einen Kilometer die Fahrbahn neu asphaltiert. Die Sperre tritt am Mittwoch um 0 Uhr in Kraft und ist bis Freitag um 23.55 Uhr geplant. Kraftfahrzeuge müssen in dieser Zeit den Umweg über die B151 nehmen – so etwa Pendler aus Steinbach. Fußgänger können die Baustelle passieren. "Der Gehsteig ist nicht davon betroffen", berichtet Bürgermeister Michael Stur (VP).