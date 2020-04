Baustart für Breitbandausbau

"Wir haben während unserer Einführungsaktion 420 verbindliche Anmeldungen erhalten, von welchen wir nun innerhalb des nächsten Jahres zumindest 320 Anschlüsse garantiert herstellen werden." KWG bietet beim Breitbandausbau auch eine Bürgerbeteiligung an: Rund ein Drittel der Kunden möchte sich auch finanziell beteiligen.

Die KWG-Einführungsaktion fand regen Zuspruch in der Bevölkerung, was unter anderem auf eine reduzierte Anschlussgebühr von 299 Euro (statt 539 Euro) zurückzuführen war. Auch weitere Breitbandanschlüsse: Bis Ende des Jahres gibt es bei jeder KWG-Trafostation eine Anschlussmöglichkeit an das Breitbandnetz. Damit ist eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet in der Region möglich. "Wir haben die Einführungsaktion planmäßig mit Ende März beendet, um den versprochenen Ausbauplan erstellen zu können. Wir werden aber aufgrund der Einschränkungen der letzten Zeit unser Einführungsangebot in den nächsten Wochen noch einmal für einen kurzen Zeitraum öffnen." Näheres dazu gibt es ab 4. Mai auf www.kwg.at.