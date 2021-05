Die vergangenen Jahre zeigten, dass Dürreperioden ein zunehmendes Problem für die Landwirtschaft darstellen. Die Landwirtschaftliche Fachschule Schlierbach glaubt, dagegen ein Mittel gefunden zu haben: Sie schlägt vor, die Felder im Abstand von 25 Metern durch schmale Baumreihen zu beschatten. Pflanzt man die Reihen in Nord-Süd-Richtung, wäre die Beschattung am ausgeglichensten. "Agroforst" nennt Josef Mörwald, Lehrer an der LFS Schlierbach, das System.