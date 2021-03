Bauernmesse am Liebstattsonntag live auf TV1

Im Anschluss wird normalerweise in einem Festzug zum Rathausplatz marschiert, wo Lebkuchenherzen verteilt werden. Heuer kann dieser Festtag nicht in gewohnter Weise stattfinden. Deshalb überträgt TV1 die von Stadtpfarrer Gerald Geyrhofer zelebrierte Liebstattsonntag-Bauernmesse live aus der Stadtpfarrkirche – via Satellit, Kabel oder im Livestream auf tv1.at und nachrichten.at zu empfangen. Beginn der Übertragung ist am Sonntag um 9.30 Uhr.

TV1-Geschäftsführer Manfred Ettinger: "Wir freuen uns sehr, dass wir in der jetzigen schwierigen Zeit einen Beitrag dazu leisten können, dass jeder – wenn auch etwas anders als gewohnt – am Liebstattsonntag teilhaben kann."