Bauernhofbrand in Bad Mitterndorf vermutlich gelegt

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, wurde eine technische Ursache ausgeschlossen: "Eine subjektive Tathandlung ist anzunehmen." Die Ermittlungen wurden fortgesetzt.

Das Feuer war am Donnerstag der Vorwoche gegen 4.30 Uhr früh ausgebrochen. Fünf Gebäude – das Wohnhaus, ein großer Stall, eine Garage und zwei kleinere Nebengebäude – standen in Flammen. Die Bewohner, das Landwirteehepaar, wurden von der Feuerwehr gerettet, der Weg ins Freie war bereits durch das Feuer versperrt gewesen. Weder die Hofbesitzer noch die Tiere am Hof wurden verletzt, der Schaden wird auf zwei Millionen Euro geschätzt. Laut Feuerwehr hatte es in den vergangenen Jahren in der Umgebung bereits vier Mal gebrannt.

