Bauernfeinds Edelbrände am Olymp der Brenner

Josef Pöckl (64) aus Zell am Moos brennt Schnäpse vom Feinsten.

Ein fleißiger Mann war er schon immer. Einer, der vieles kann und schon immer angepackt hat. Er war Bauer, Handwerker und gründete eine Familie. In seiner Heimatgemeinde war er VP-Vizebürgermeister. So lief das Leben des Josef Pöckl (64, Hausname "Bauernfeind") lange Zeit in geordneten Bahnen. Doch das Jahr 2019 brachte für ihn den persönlichen Super-GAU, als seine Gattin Maria ("Ridi") nach schwerer Krankheit verstarb. Es war, als würde die Welt für ihn stillstehen.